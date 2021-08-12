Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza | Video

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış aylarında Yığılca’da yaban hayatta karaca avladı. Fotokapanlara takılan avcılar yapılan takipler sonrasında bulunarak 44 bin 586 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce Yedigöller Yaban hayatı geliştirme sahası içerisinde kış aylarında avlanma yapanlara yönelik çalışma yaptı. Kış aylarında kurulan fotokapanlar sayesinde sahada kaçak avlandığı tespit edilen 10 kişi fotokapanlara takıldı. Şahıslardan 2 kişinin avlanması yasak olan 1 adet erkek karacayı avladıkları tespit edildi. Fotokapan ile görüntülenen şahısların kimlik tespitleri ve olay ile ilgili beyanlar doğrultusunda Yığılca Jandarma Komuntalığı ile işbirliği yapıldı. Kış aylarında avlanma yapan 10 şahıs yasadığı avcılık yapmaktan ve 1 adet avlanması yasak olan karacayı avlayan şahıslara toplamda 44 bin 586 lira cezai işlem uygulandı.