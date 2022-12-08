Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video

İzmir'in Dikili ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen belediye otobüsü sürüklenince, şoför de eliyle aracı durdurmak istedi. Facianın eşiğinden dönülen kaza bir araç kamerası tarafından görüntülenirken, otobüsün arkasında sürüklenen şoförün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Salimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir belediye otobüsü el freni çekilmediği için bir anda yokuş aşağı sürüklenmeye başladı. Otobüsün sürücüsü olduğu öğrenilen Tuğba G. (42) ise otobüsün gittiğini fark ederek eliyle aracı durdurmak istedi. Otobüsün hızlanarak gitmesiyle beraber aracın arkasındaki sürücü, metrelerce sürüklendi. Yokuş aşağı sürüklenen otobüs park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir sitenin bahçesine girerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan Tuğba G., Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şoförün kol ve bacaklarında kırıklar olduğu, hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan meydana gelen kaza bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sürüklenen otobüsün park halindeki bir araca çarptığı, arkasında eliyle otobüsü tutmak isterken sürüklenen bir kişinin bulunduğu görüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.