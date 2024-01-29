Gaziantep’te damat dehşeti! 4 ölü, 3 yaralı | Video
Gaziantep’in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, eşinin ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
İnegöl ve İznik'te kar yağışı; Araçlar yolda mahsur kaldı | Video 29.01.2024 | 11:25
02:14
Gaziantep’te damat dehşeti! 4 ölü, 3 yaralı | Video 29.01.2024 | 11:12
03:08
03:04
03:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 29.01.2024 | 10:28
00:49
Adana’da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi | Video 29.01.2024 | 09:46
00:44
00:33
Üsküdar'da drift atan sürücüye ceza | Video 29.01.2024 | 08:35
00:48
Motosiklet pikaba böyle çarptı! Feci kaza kamerada | Video 29.01.2024 | 09:16
04:48
Ataşehir’de yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan kamerada | Video 29.01.2024 | 09:03
02:33
02:13
Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 29.01.2024 | 08:35
03:16
Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 29.01.2024 | 08:35
02:45
Develeri rakiplerinden ayırmaya çalışan görevliler zor anlar yaşadı 28.01.2024 | 23:56
01:15
Kartalkaya yolunda kaza tutanağı tuttukları esnada cip çarptı: 2 yaralı 28.01.2024 | 23:09
01:10
Kartalkaya yolunda kaza tutanağı tuttukları esnada cip çarptı: 2 yaralı 28.01.2024 | 23:09
02:19
00:28
Kilisede saldırı anı! Görüntüler ortaya çıktı | Video 28.01.2024 | 16:11
05:51