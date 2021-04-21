Video Yaşam Gaziantep'te fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü | Video

Gaziantep'te fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü | Video

Gaziantep'te fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü | Video
21.04.2021 | 10:12

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Gaziantep’te fırtınanın uçurduğu çatı sitenin bahçesindeki çocukların oyun oynadığı alana düşerken, facianın eşiğinden dönüldü.

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Gaziantep Şahinbey ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle bir sitede bulunan apartmanın çatısı uçtu. Sitenin bahçesindeki oyun sahasının üstüne düşen çatı parçaları, site sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

ÇOCUKLAR TELLERİN ARASINDAN ÇIKABİLDİ
Oyun alanının kapı kısmının üzerine düşen çatı parçaları, oyun sahasından çıkışı kapattı. Tellerinin arasından dışarı çıkan çocukları aileleri sakinleştirdi. Güvenlik kameraları, sitenin istinat duvarının çökmesini ve site otoparkında bulunan araçların üzerine çatı parçalarının düşmesini kaydetti. Site otoparkında bulunan 10 araç hasar görürken, çatının uçtuğu apartmanın son katlarında bulunan daireler de zarar gördü.

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