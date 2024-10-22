Gaziosmanpaşa'da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.