Gaziosmanpaşa'da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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