Gölleri donan Nemrut Kalderası'ndan kartpostallık görüntüler | Video
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nın 2 bin 948 rakımlı zirvesinde bulunan göller soğuk havaların etkisiyle donarken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Ortaya çıkan güzel manzara ise havadan görüntülendi.
Donan Kalp Gölü'nün güzelliğini görmek için Nemrut Dağı'nın zirvesine çıktıklarını dile getiren Hakan Okay, Arkadaşlarla birlikte bugünü fırsat bilip Nemrut Krater Dağı'nın zirvesine geldik. Burada daha öncesinde donan bir göl vardı. Kalp Gölü'nün muhteşem güzelliğini görmeye geldik. Gerçekten de muazzam güzel bir görüntüye bürünmüş durumda. Yüzeyi tamamen donmuş. Yazın aslında girip yüzdüğümüz bir alanı şu anda donmuş vaziyette görmek de muhteşem keyif veriyor. Üzerinde yürüyoruz, kayıyoruz dedi. Donan gölün üzerinde fotoğraf çektiklerini söyleyen Mücahit Tarlan ise Bizler de arkadaşlarla beraber buraya bu gölü ziyaret etmek, üzerinde kaymaya ve fotoğraf çekmeye geldik. Tabii bu vesileyle bizler burada doyasıya eğlendik, birazdan da dönüş yapacağız diye konuştu.
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