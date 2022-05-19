Video Yaşam Görevli gibi giyinip elektrik direğinin kapağını çalan hırsız kamerada | Video
Görevli gibi giyinip elektrik direğinin kapağını çalan hırsız kamerada | Video

Görevli gibi giyinip elektrik direğinin kapağını çalan hırsız kamerada | Video

19.05.2022 | 09:41

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Sultangazi'de aydınlatma direklerinin kapakları, görevli personel yeleği giyen bir kişi tarafından çalındı. Hurdacılara düşük meblağlara satıldığı belirtilen kapakların çalınma anı kameralara yansırken, çocukların hayatını riske eden bu hırsızlık çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

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Sultangazi'de son aylarda özellikle işlek caddelerde yaşanan elektrik kapağı hırsızlığına bir yenisi daha eklendi. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çok sayıda aydınlatma direğinin koruyucu kapakları çalındı. Kapakların çalınmasıyla kabloların bir kısmı açıkta kaldı. Bu durum başta elektrik direklerine yaklaşan çocukların güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

AMACINA ULAŞMAK İÇİN GÖREVLİ YELEĞİ GİYDİ
Yaşanan hırsızlık olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari araçla caddeye gelen bir kişi, aracını park ettikten sonra aydınlatma direğinin yanına geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin açık olup olmadığını anlamak için uzun bir süre burada bekledi. Aydınlatma direğinin bulunduğu noktada oyalanmaya devam eden kişi, caddeden geçen iki arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşlarıyla selamlaştı ve bir süre sohbet etti. İki arkadaşının uzaklaşmasından sonra ise etrafı gözetlemeye devam etti. Görüntülerde tedirgin olduğu da görülen kişi, daha sonra park halindeki aracına doğru yöneldi. Araçtan aldığı ikaz yeleğini giyerek kendisine belediye personeli süsü veren kişi, aydınlatma direğinin koruyucu kapaklarını elindeki tornavida ile söktü. Kapakları araca yükleyen şüpheli, caddeden uzaklaştı.

"ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLİ BİR DURUM"
Cadde üzerinde esnaflık yapan İlhami Yıldız, yaklaşık 2 yıldır ilçede elektrik kapağı hırsızlığı yaşandığını belirterek, "Demir kapaklarını çalıp, hurdacılara satıyorlar. Çaldıkları kapaklar çok para da etmiyor. En fazla 2-3 TL civarında. Kapakların çalınmasından dolayı açıkta kalan kablolar özellikle çocuklar için riskli bir durum. Bir vatandaş sabah 06.00'da gelip, tornavida ile söküp, alıp götürüyor. Genellikle sabah 06.00 sıralarında oluyor" dedi. Bir başka esnaf ise, "Sürekli yaşanan bir olay. Kameralardan takip etsen de bir faydası yok" diye konuştu.

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