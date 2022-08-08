Video Yaşam Gündüz vakti zil zurna sarhoş olan sürücü yayaya çarptı, araçtan güçlükle indirildi | Video
Gündüz vakti zil zurna sarhoş olan sürücü yayaya çarptı, araçtan güçlükle indirildi | Video

Gündüz vakti zil zurna sarhoş olan sürücü yayaya çarptı, araçtan güçlükle indirildi | Video

08.08.2022 | 18:07

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Elazığ’da gündüz vakti alkol alan ve direksiyon başına geçen sürücü, yaya halindeki bir kadına çarptı. Yayaya çarpan sürücünün 305 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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