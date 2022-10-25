Güneş tutulmasını izlemek isteyenler Çamlıca Tepesi’ne koştu | Video

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Bu yılın ikinci ve son güneş tutulması bugün gerçekleşti. Türkiye saatiyle 12.40 sıralarında başlayan parçalı güneş tutulması görenleri mest etti. Bazı vatandaşlar İstanbul'un manzarasını en güzel şekilde görüldüğü yerlerden biri olan Çamlıca Tepesi’ne çıkarak güneş tutulmasını izledi.
Güneş tutulmasını izlemeye gelen Süleyman İlaslı, "Eşimle beraber geldik. Bir çok güneş tutulması izledik. Yüzde 40'a yakın tutulma olacağı söyleniyor. Şimdilik yüzde 28 olarak gözüküyor. Güneş tutulmasından sonra hava ortamı biraz değişiyor. Fayların hareketlendiği söyleniyor ama genelde bu tam güneş tutulmasından sonra oluyormuş" dedi.
Emekli Coğrafya öğretmeni Zeliha İlaslı, "Güneşi izlemek için özel gözlüğümü aldım, Çamlıca Tepesi'ne geldim. Tam tutulma 2005'de olmuştu. O yüzden Antalya'ya gitmiştim. Çevreye yararlı olmak için bu gözlüğü dağıtıp tutulmayı izlemelerini sağlıyorum" dedi.
Tutulmayı izlemek için Kastamonu'dan geldiğini belirten Nurgül Gökmen, "Çok güzel. Yarım ay gözüküyor. Böyle bir anın içinde olmak çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.