Video Yaşam Güpegündüz kurşun yağdırmıştı! Arkadaş cinayetinin ardından küfür çıktı | Video
Güpegündüz kurşun yağdırmıştı! Arkadaş cinayetinin ardından küfür çıktı | Video

Güpegündüz kurşun yağdırmıştı! Arkadaş cinayetinin ardından küfür çıktı | Video

01.10.2021 | 11:08

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İstanbul Esenyurt’ta, kahvaltı masasına oturmak istediği arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Muhammed Ş. cinayetinin perde arkasından “küfür” detayı çıktı. Cinayetin ardından silah zoruyla kaçırdığı taksiyle gözlerden kaybolan Mesut Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin polise verdiği ifadesinde “Aramızda namus meselesi vardı” dediği öne sürüldü.

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Olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yer alan bir pastanede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli Mesut Ş.'nin pastanede kahvaltı yaptığı sırada yanına gelip oturmak isteyen üç arkadaşı Muhammet Ş., Selahattin E. ve Özkan V. arasında sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginliğin küfürleşmeye varmasıyla kontrolünü kaybeden Mesut Ş., belinden çıkardığı silahla kahvaltı masasındaki arkadaşlarına kurşun yağdırdı. 3 arkadaşını da silahla vurarak ağır yaralayan Mesut Ş., silah zoruyla çevirdiği taksiyle olay yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

PASTANE KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Arkadaş elinden çıkan kurşunla vurularak ağır yaralanan 3 arkadaş ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı durumdaki Muhammet Ş. hayatını kaybederken, Selahattin E.'nin ve Özkan V.'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI

Yaşanan cinayetin ardından geniş çaplı operasyon başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin bindiği taksiyi tespit etti. Plakanın izini süren ekipler, şüphelinin olası kaçış rotalarını takip ederek Bahçelievler'de saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

"NAMUS MESELESİ VAR"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Mesut Ş.'nin emniyetteki ifadesinde öldürdüğü arkadaşı Muhammed Ş. için "Aramızda namus meselesi var" dediği öne sürüldü. Poliste 12 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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