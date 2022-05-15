Hadise, Antalya'da "Domates Kraliçesi" seçildi | Video

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde 23. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen halk konserinde sanatçı Hadise yılın Domates Kraliçesi seçildi.
Kumluca Karatepe Stadında gerçekleştirilen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde her yıl düzenlenen halk konserleri pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Hadise Domates Kraliçesi seçildi.
Konserde konuşma yapan sanatçı Hadise, "Gelecek siz gençlerin elinde. Sizler ne istiyorsanız hayatınızda o gerçek olsun. İyi ki bu akşam buradayım" dedi.