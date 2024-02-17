Halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı: 8 yaralı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2'si sürücü 8 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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