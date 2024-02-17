Halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı: 8 yaralı | Video 17.02.2024 | 15:52 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2'si sürücü 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan sürücü Selim Dutal yönetimindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen sürücü Mert Aydemir yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi.Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.