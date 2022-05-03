Harami Yaylası ismi kadar coğrafi konumu ile dikkat çekiyor | Video

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Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası ismi kadar coğrafi konumu ile dikkat çekiyor.
RAKIM OLARAK EN DÜŞÜK YAYLA
Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Harami Yaylası barajımızın alt tarafında kalan rakım olarak Almus'un en düşük yaylalarından birisi olduğunu söyledi. Yaylanın mavi ile yeşilin iç içe olan görülmeye değer bir yer olduğunu belirten Başkan Özer, "Geçen sene çok aşırı bir rağbet vardı. Bu sene de öyle olacağını düşünüyorum" dedi.
İSMİNİ YOL KESENLERDEN ALMIŞ
Başkan Özer, yaylanın isminin nereden geldiğini anlatarak, "Eskiden hayat nerede varmış? Su kenarlarında varmış. Burada su olduğu için burada her zaman hayat olmuş. Hiçbir zaman Almus boş kalmamış. Ve tabii yaşam olunca burası da cazibe merkezi geçiş yollarından bir tanesi imiş. Eskiden bu bölgede haramiler varmış. Burası dar boğaz olduğu için haramiler yol kesermiş. İsmini oradan alıyor. Bizim yaylalarımız hep dağın tepesinde olur. Burası rakımı çok düşük. Çukurda olan bir yaylamız" diye konuştu.
İLK DEFA GİDENLER ŞAŞKINLIK YAŞIYOR
İşletme sahibi Çağrı Oktar ise isminden dolayı yaylayı yüksek alanda beklerken şaşkınlık yaşadığını ifade ederek "Burası oldukça rakım olarak oldukça aşağıda bir yer. Yaylamızın özelliği Yeşilırmak'ın doğuşu olduğu için suyumuz yaz-kış 8 derece. 3 kilometrelik bir vadi içerisinde ye alıyor, rüzgarla havanın soğuk olmasını sağlıyor. Harami Yaylası denildiğinde kalıntılar bekleyenlerde oluyor ama bu şekilde kalıntı yok açıkçası" ifadelerini kullandı.