Hasta taşıyan araç otomobile çarptı: 4 yaralı | Video 03.04.2024 | 13:25 Samsun'da hasta taşıyan panelvan aracın otomobile arkadan çarptığı kazada 4 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden hasta olan annesini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Vahit Keser idaresindeki panelvan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen Hatay Dörtyol'dan Samsun'a gelen Mustafa Gezen yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada, hastaneye götürülen hasta Şaziye Keser ile otomobilde bulunan Hüseyin Gezen, Teslime Gezen ve çocukları Kerimcan Gezen yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.