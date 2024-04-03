Hasta taşıyan araç otomobile çarptı: 4 yaralı | Video
Samsun'da hasta taşıyan panelvan aracın otomobile arkadan çarptığı kazada 4 kişi yakalandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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