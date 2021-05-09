Hava temizlendi, Uludağ İstanbul'dan görüntülendi | Video
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 10'uncu gününde hava kirliliğinin sona ermesiyle Uludağ İstanbul'dan görüldü.
Vatandaşların evlerinde olması, araç trafiğinde yoğunluğun yaşanmaması İstanbul'daki hava kirliliği sona erdi. Uludağ, İstanbul'un Bostancı ve Zeytinburnu Sahili'nden çıplak gözle görülebildi. DHA'da Uludağ'ı İstanbul'dan görüntüledi.