Video Yaşam Helikopterden tespit ederek ceza yazdılar! 23 sürücüye 7 bin 740 lira

Helikopterden tespit ederek ceza yazdılar! 23 sürücüye 7 bin 740 lira

Helikopterden tespit ederek ceza yazdılar! 23 sürücüye 7 bin 740 lira
28.08.2021 | 10:33

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İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Makas atan ve emniyet kemeri takmayan 23 araç sürücüsüne 7 bin 740 lira ceza kesildi.

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