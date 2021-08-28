Helikopterden tespit ederek ceza yazdılar! 23 sürücüye 7 bin 740 lira
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İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Makas atan ve emniyet kemeri takmayan 23 araç sürücüsüne 7 bin 740 lira ceza kesildi.