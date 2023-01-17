Video Yaşam Hırsızı böyle kayda alıp polislere yakalattı | Video
Hırsızı böyle kayda alıp polislere yakalattı | Video

Hırsızı böyle kayda alıp polislere yakalattı | Video

17.01.2023 | 11:07

İstanbul’da bir sürücü bir aracın camını kırarak araçtaki dizüstü bilgisayarı çalan hırsızı kayda aldı ve polislere suçüstü yakalattı.

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İstanbul Kağıthane'de bir kişi; akşam saat 20.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi Eskibüyükdere Caddesi üzerinde park halinde olan bir aracın sol arka camını kırdı.

Hırsız, araçtaki 15 bin liralık dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtı. O esnada park halinde olan bir başka aracın sürücüsü cep telefonunun kamerası ile o anları kayda aldı. Çalınan bilgisayarın sahibi şikayetçi olunca o görüntüler incelemeye alındı.

Hırsızlık olayını V.K. (42) isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. V.K. isimli hırsız, Sultan Selim Caddesi üzerinde çaldığı dizüstü bilgisayarla birlikte suçüstü yakalandı. "Kasten Öldürme" suçu başta olmak üzere sekiz farklı suçtan 13 adet suç kaydının olduğu ortaya çıkan hırsız "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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