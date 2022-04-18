Hollanda'nın ölüme terk ettiği Funda Gök tedavi için Türkiye'ye getirildi | Video
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Türkiye yurtdışında ölüme terk edilen bir vatandaşını daha yurda getirdi. Sağlık skandallarının ardı arkasının kesilmediği Hollanda'da âdeta ölüme terk edilen ve Tilburg kentindeki evinde karanlık bir odada ölümü bekleyen 35 yaşındaki Funda Gök, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.