İneğin selfie merakı, sosyal medyada viral oldu | Video
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şerife Yılmaz isimli genç kızın ailesine ait çiftlikteki ineklerden bir tanesi ile çektiği selfie videosu sosyal medyada viral oldu. Yılmaz'ın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, "hadi selfie çekilelim" dediği inek, koşa koşa gelerek kameraya poz veriyor.
"BU KADAR BEĞENİLECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİM"
Sosyal medya hesabında çiftlikteki ineklerle birçok videosunun bulunduğunu ve bu videoyu çekerken de bu kadar beğenileceğini tahmin etmediğini belirten Şerife Yılmaz, "Sosyal medyaya attığım her video gibi bu videoyu da öylesine atmıştım. Bu kadar izleneceğini ve beğenileceğini düşünmüyordum, tahmin edemedim. Bir günde milyonlar izledi. Bu kadar çok ilgi görmesine hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Her zaman bu şekilde fotoğraf çekinmeye çağırdığımda geliyor. Ben aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Beşinci sınıfım. İneklerle de sadece tatillerde ilgilenebiliyorum. Burayı ailem ile birlikte işletiyoruz. Burada ki tüm hayvanlarla aram iyi. Hepsinin bir ismi var. Hepsinin ayrı bir tatlılığı var" şeklinde konuştu.
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