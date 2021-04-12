İnternetten araba satanları 1.5 Milyon TL. dolandırdılar | Video

İstanbul’da internetten araba satış ilanı veren kişilerle irtibat kurup alıcı gibi davranan ve işlemler esnasında çeşitli bahanelerle aracı aldıktan sonra para ödemeyen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 8 Araçtan yaklaşık 1.5 milyon liralık vurgun yapan 18 kişilik çete Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul genelinde internet üzerinden araç satan kişileri hedef alarak onlarla alıcı gibi irtibata geçen kişiler 8 kişiyi 1.5 milyon lira dolandırdı. İddiaya göre araç ilanı veren kişilerle irtibat kurup aracı almak istediğini söyleyen şüpheliler, kendilerine günü birlik ofis tutup aracını alacaları kişiyi oraya davet ediyorlardı. Orada bir süre pazarlık yapan şüpheliler notere gittiklerinde bir şekilde imzayı alıp vatandaşların aracını kendi üzerlerine geçişini sağlıyorlardı. Paranın ise banka da ya da teknik sorunlar yaşandı diyerek oyalıyorlardı. Bu yöntemle 8 kişinin aracını alıp tek bir lira dahi ödeme yapmadılar.

SAHTE OFİS KİRALAMIŞLAR

Müştekilerden A.B. aracını satmak için konuştukları kişilerle bir ofiste buluştu. İddiaya göre ofiste sekreter güvenlik, müdür gibi kişilerde vardı. A.B. bir süre kişilerle pazarlık yaptı, anlaşma sağlandı. Notere gittiler satış işlemleri gerçekleştirildi, paranın ofiste verileceği söylenince A.B. tekrar ofise geçip bekledi. Burada olan 4 kişi sırayla işi olduğu bahanesiyle ofisten ayrıldılar, A.B. ofiste tek başına kalınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

18 KİŞİ YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tek tek tespit edilen 18 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ARAÇLARI ALIP AYNI GÜN BAŞKALARINA SATMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin aynı yöntemle 8 kişinin aracını satın alıp aynı gün içinde 3'üncü kişilere satışının yaptıkları tespit edildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekiplerince gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.