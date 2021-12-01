Video Yaşam İskenderun’da fırtına nedeniyle deniz taştı | Video
İskenderun’da fırtına nedeniyle deniz taştı | Video

İskenderun’da fırtına nedeniyle deniz taştı | Video

01.12.2021 | 10:51

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle İskenderun Körfezinin bazı bölgelerinde deniz suyu taşkını yaşandı.

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Sahil Atatürk Meydanı, Mete Aslan Bulvarı sular altında kaldı. Fırtınanın yer yer saatte 60 kilometreye ulaştığı İskenderun Körfezi'nde gemi trafiği de tamamen durdu.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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