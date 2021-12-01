İskenderun’da fırtına nedeniyle deniz taştı | Video

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle İskenderun Körfezinin bazı bölgelerinde deniz suyu taşkını yaşandı.
Sahil Atatürk Meydanı, Mete Aslan Bulvarı sular altında kaldı. Fırtınanın yer yer saatte 60 kilometreye ulaştığı İskenderun Körfezi'nde gemi trafiği de tamamen durdu.
Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.