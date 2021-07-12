İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadınlara skandal saldırı kamerada!
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İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadınlara skandal saldırı kamerada! 12.07.2021 | 20:10
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Gasp dehşetinin yaşandığı SAS Holding önünde eylem | Video 12.07.2021 | 14:45
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İstanbul'da Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın olayında flaş gelişme! 12.07.2021 | 14:28
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Burdur'da otomobil kapısına tutunan bisikletlinin tehlikeli sohbeti kamerada 12.07.2021 | 13:36
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İstanbul Küçükçekmece'de yangın! 12.07.2021 | 13:36
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Normalleşmeyle birlikte Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretçi akını | Video 12.07.2021 | 13:21
Son dakika ahberleri.. İstanbul Beşiktaş Ortaköy yolunda bir kadın başörtülü kadınları ağıza alınmayacak küfürler savurarak taciz etti.