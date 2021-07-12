Video Yaşam İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadınlara skandal saldırı kamerada!

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadınlara skandal saldırı kamerada!

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadınlara skandal saldırı kamerada!
12.07.2021 | 20:10

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Son dakika ahberleri.. İstanbul Beşiktaş Ortaköy yolunda bir kadın başörtülü kadınları ağıza alınmayacak küfürler savurarak taciz etti.

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