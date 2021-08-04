İstanbul Beykoz'da ormanlık alandaki yangın kamerada
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Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.