Video Yaşam İstanbul Esenler'de tartılması için kuyumcuya götürdüğü altınları böyle çalındı

İstanbul Esenler'de tartılması için kuyumcuya götürdüğü altınları böyle çalındı

İstanbul Esenler'de tartılması için kuyumcuya götürdüğü altınları böyle çalındı
28.04.2021 | 10:25

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İstanbul Esenler'de, Bahar Birinci adlı kadının, tarttırarak değerini öğrenmek ve bazılarını tamir ettirmek için kuyumcuya götürdüğü 130 bin lira değerindeki altınları çalındı. İki kadının 6-7 yaşlarındaki bir kız çocuğuna altınların olduğu çantayı çaldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Esenler'de önceki gün kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, Bahar Birinci, 18 yıldır biriktirdiği yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını, tarttırarak değerini öğrenmek ve bazılarını tamir ettirmek için çantaya koyarak, kuyumcuya götürdü. Kuyumcu Ömer Karasu'ya altınları gösteren kadın, ardından altınların olduğu çantayı sandalyeye bırakıp, kolyelere bakmaya başladı. Arkasına baktığında çantayı yerinde göremeyen kadın, kuyumcu Karasu ile birlikte güvenlik kamera kayıtlarına baktı.


HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Kadın ile kuyumcu inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinde altınların olduğu çantanın çalındığını fark ettiler. Görüntülerde, 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu ile iki kadının içeri girdiği, kadınlar vitrindeki altınlara bir süre bakarken, küçük kızın çantayı aldığı ve birlikte hızla kuyumcudan dışarı çıktıkları görülüyor. Ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.


"100 LİRA İNDİRİM YAPIN TANIDIKSINIZ DERKEN DÖNDÜM BAKTIM ÇANTAM YOK"
Altınları çalınan Bahar Birinci, "Ben evden hem tarttırıp satma niyetli, ev alma düşüncem vardı. Gelmişken zincir de baktım, beğendim. Çantamı bırakıp, 'zinciri kaça bırakırsınız bana 100 lira daha bir indirim yapın tanıdıksınız' derken, kapıdan girenler olmuş. Döndüğüm gibi çanta yerinde yoktu. 130 bine yakın. Benim bütün geleceğim oydu. Hiçbir kuruşum bile yok. Kredi kartlarım, evimin anahtarı, kimliğim beş parasız kaldım. Anam yok, babam yok, durumum hiç yok" dedi.


"18 YILLIK BİRİKİMİMDİ YATALAK ANNEME HARCAMADIM BEN ONLARI"
Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Bahar Birinci "18 yıllık birikimimdi, yatalak anneme harcamadım ben onları. 'Kızım senin geleceğin' dedi. Yatalak hasta anneme harcamadım. Bulana 10 bin lira ödül vereceğim. Dünden beri su bile içemiyorum" diye konuştu.


"ÖNÜMÜZÜ PERDELEYEREK KAPATTILAR ÇANTAYI ÖYLE ÇALDILAR"
Kuyumcu Ömer Karasu da, "Bahar hanım bizim her zamanki müşterimiz, yeni bir kolye beğenmişti. O sırada altın dolu çantasını arkaya bıraktı. İçeri iki tane tanımadığımız bayan girdi. Yanında da 6-7 yaşında bir çocuk vardı. Önümüze perde yaptılar çantayı çaldılar" şeklinde konuştu.

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