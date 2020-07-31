Video Yaşam İstanbul Küçükçekmece'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşenleri böyle perişan etti | Video

İstanbul Küçükçekmece'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşenleri böyle perişan etti | Video

İstanbul Küçükçekmece'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşenleri böyle perişan etti | Video
31.07.2020 | 15:37

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