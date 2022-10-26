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OTOMATİK OYNAT
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Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video 26.10.2022 | 15:04
02:31
Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video 26.10.2022 | 15:01
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İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar | Video 26.10.2022 | 14:58
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Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video 26.10.2022 | 14:55
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Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video 26.10.2022 | 12:26
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Fazladan 60 Bin TL veren kuyumcu parasına kavuştu | Video 26.10.2022 | 12:12
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45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı'da yaşananları anlattı | Video 26.10.2022 | 10:52
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Bin işçinin bir günde topladığı biberi bu makine 10 saatte topluyor | Video 26.10.2022 | 10:11
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Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahla vuruldu | Video 26.10.2022 | 09:51
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Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı | Video 26.10.2022 | 09:51
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Duayen sunucu ve yazar Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 26.10.2022 | 09:08
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Ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı | Video 26.10.2022 | 09:04
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Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video 26.10.2022 | 08:47
İstanbul’da FETÖ’nün Gaybubet Evleri’ne düzenlenen operasyonda 18 firari gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.