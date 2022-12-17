Video Yaşam İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada
İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada

İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada

17.12.2022 | 11:44

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İstanbul’da girdiği inşaatta işçilerin banka kartlarını, kimliklerini ve bir cep telefonunu çalan hırsız, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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