Video Yaşam İstanbul'da motosikletli polise çarpan araç kamerada!
İstanbul'da motosikletli polise çarpan araç kamerada!

İstanbul'da motosikletli polise çarpan araç kamerada!

10.01.2024 | 14:31

istanbul Bakırköy'de şerit değiştirmek için ani dönüş yapan otomobil sürücüsü Cahit Cebeci motosikletli trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan polis memuru Mehmet Akif Çapkıra'nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken sürücü Cahit Cebeci'nin ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video 01:54
Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video 10.01.2024 | 14:55
Çakar takarak polis gibi gezdi, hayali kısa sürdü | Video 00:21
Çakar takarak polis gibi gezdi, hayali kısa sürdü | Video 10.01.2024 | 12:34
Tekirdağ’da göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı | Video 01:51
Tekirdağ'da göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı | Video 10.01.2024 | 14:54
Mardin Kızıltepe’de kuyumcu soygunu girişimi kamerada 00:48
Mardin Kızıltepe'de kuyumcu soygunu girişimi kamerada 10.01.2024 | 15:15
Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı böyle dövdü! | Video 00:31
Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı böyle dövdü! | Video 10.01.2024 | 14:21
Ağrı’da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu 00:57
Ağrı'da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu 10.01.2024 | 14:44
İstanbul’da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan sanığa 14 yıl 3 ay hapis cezası | Video 01:17
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan sanığa 14 yıl 3 ay hapis cezası | Video 10.01.2024 | 14:22
İstanbul’da motosikletli polise çarpan araç kamerada! 00:03
İstanbul'da motosikletli polise çarpan araç kamerada! 10.01.2024 | 14:31
Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video 00:55
Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video 10.01.2024 | 14:14
FETÖ’cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:24
FETÖ'cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 10.01.2024 | 13:21
TEM Otoyolu’nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı | Video 01:37
TEM Otoyolu’nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı | Video 10.01.2024 | 13:19
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü’nde mest eden kış manzarası | Video 04:06
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası | Video 10.01.2024 | 13:16
Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:40
Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.01.2024 | 13:16
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’e 1 yıla kadar hapis istemi | Video 00:26
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 1 yıla kadar hapis istemi | Video 10.01.2024 | 12:49
İstanbul’da PKK operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:59
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı | Video 10.01.2024 | 12:47
Diyarbakır’da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video 00:45
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video 10.01.2024 | 12:43
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:10
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 10.01.2024 | 12:12
Bitlis’te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı 00:38
Bitlis'te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı 10.01.2024 | 11:45
Altunizade metrobüs durağında insan seli | Video 00:45
Altunizade metrobüs durağında insan seli | Video 10.01.2024 | 11:06
İstanbul’da trafikte öfkeli maganda dehşeti kamerada: Tek yumrukla aynayı kırdı | Video 00:32
İstanbul’da trafikte öfkeli maganda dehşeti kamerada: Tek yumrukla aynayı kırdı | Video 10.01.2024 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA