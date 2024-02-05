İstanbul'da okulların yeniden açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu | Video
Türkiye'de ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30'da yüzde 55 olarak ölçüldü.
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