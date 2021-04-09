Video Yaşam İstanbul'da Sedat Peker'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'da Sedat Peker'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'da Sedat Peker'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
09.04.2021 | 09:39

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Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon! 5 ilde 121 adres 00:46
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon! 5 ilde 121 adres 09.04.2021 | 08:34

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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