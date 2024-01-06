İstanbul'da terör örgütleriyle bağlantılı kişilere operasyon: 4 gözaltı | Video
İSTANBUL'da farklı terör örgütleri ile irtibatlı olan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKPC, DAEŞ, PKK, TKİP gibi terör örgütleriyle faaliyetleri sebebiyle haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah adresleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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