İstanbul'da TikTok videosu dehşeti! TikTok fenomeni olmak isterken böyle ağır yaralandı...

İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir genç, Tiktok videosu çekmek için kullandığı bisiklet ile bir üst geçidin merdivenlerinden inerken dengesini kaybedip düşünce ağır yaralandı.

Olay Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Özbekistanlı Rohullah Dinger, bir arkadaşı ile sosyal medya uygulaması Tiktok'a video çekmek için üst geçitte buluştu. İddiaya göre 18 yaşındaki Dinger, kullandığı bisiklet ile üst geçidin merdivenlerinden inmek isterken dengesini kaybetti. Kafa üstü yere düşen Dinger ağır yaralandı. Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dinger'e ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Dinger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaparken cep telefonu ile görüntü çeken Dinger'in arkadaşından da bilgi aldı.



OLAY ANI ARKADAŞININ CEP TELEFONU KAMERASINDA

İddiaya göre, Tiktok videosu çekmek kullandığı bisiklet ile merdivenlerden yuvarlanan Dinger'in düşme anları arkadaşının çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Dinger'in üst geçidin merdivenlerinden kullandığı bisiklet ile aşağı doğru hareket ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise genç, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yere düşüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.