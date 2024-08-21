Video Yaşam İstanbul'da vahşice öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı... Katillerini kapıda karşılamış!
İstanbul'da vahşice öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı... Katillerini kapıda karşılamış!

İstanbul'da vahşice öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı... Katillerini kapıda karşılamış!

21.08.2024 | 16:04

İstanbul Kadıköy’de eşinden ayrılan ve tek başına yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki müzisyen Çınar Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ersanlı’nın iki arkadaşını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Ali U. (19) ve Emre E. (26) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadesinde Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay günü onun evinde alkol aldıkları sırada aralarında sözlü tartışma çıktığını olayın yaşandığını söyledikleri öne sürüldü.

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Olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı(40)'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı. Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ersanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.


KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Müzisyenin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şahsın evine son giriş çıkış yapan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Gece saatlerinde kimliği tespit edilen 2 şüpheliyi Beşiktaş'ta gözaltına aldı. Şüpheliler Mehmet Ali U. Ve Emre E. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.


BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER
Emniyette verdikleri ilk ifadelerde Ersanlı ile daha önceden tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını anlatan şüpheliler; "Olay günü onun evinde alkol aldık. Aramızda sözlü tartışma çıktı. Olay gerçekleşti" dedikleri öne sürüldü. Polisin yaptığı incelemede Ersanlı'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.


ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


MÜZİSYENİN SON ANLARI KAMERADA
Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Çınar Ersanlı'nın katillerine apartman kapısını açtığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Ersanlı iki şüpheliyi kapıda karşılayıp evine alıyor.

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