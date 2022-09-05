Video Yaşam İstanbul'da zehir tacirine suçüstü | Video
İstanbul'da zehir tacirine suçüstü | Video

İstanbul'da zehir tacirine suçüstü | Video

05.09.2022 | 10:34

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İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı; satışa hazır halde uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı.

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İstanbul Polisi; Fatih İlçesi İskender Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. B.Y. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 260 adet uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir ısıtıcı, iki cam ölçek, iki tüp, bir aseton, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 625 lira, 450 dolar nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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