Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:04
02:14
İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o yarışmacı! | Video 04.12.2022 | 23:31
00:33
Çinli 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya döndü | Video 04.12.2022 | 18:09
00:47
03:21
00:55
Devremülkleri yüksek fiyata satma bahanesiyle 20 milyonluk vurgun | Video 04.12.2022 | 10:18
02:32
SON DAKİKA! Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var | Video 04.12.2022 | 10:22
03:28
İstanbul’daki taksicilerden İBB'ye tepki | Video 04.12.2022 | 09:42
02:03
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video 04.12.2022 | 08:40
01:53
TEM’e girmek isterken virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi | Video 04.12.2022 | 08:40
01:20
İş yerinde fenalık geçiren genç odasında ölü bulundu | Video 04.12.2022 | 08:37
00:20
Erzurum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi | Video 04.12.2022 | 08:37
00:32
00:34
00:07
04:00
00:10
04:14
01:30
Ormancılardan yürek ısıtan sürpriz | Video 03.12.2022 | 15:41
00:58
Bursa'da motosikletlinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada | Video 03.12.2022 | 14:04
Dünyanın en çok kazandıran ve ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı isimli yarışmacı, bugüne kadar gerçekleştirilen en başarılı performansı sergiledi. Yarışmacı, 1 milyonluk soruya kadar ulaşarak izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!