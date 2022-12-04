Video Yaşam İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o yarışmacı! | Video
İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o yarışmacı! | Video

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o yarışmacı! | Video

04.12.2022 | 23:31

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OTOMATİK OYNAT

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Dünyanın en çok kazandıran ve ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı isimli yarışmacı, bugüne kadar gerçekleştirilen en başarılı performansı sergiledi. Yarışmacı, 1 milyonluk soruya kadar ulaşarak izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

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