İzmir'de iki farklı noktada orman yangını! | Video 26.07.2023 | 15:35 İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı. 14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor. Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın ise saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor.