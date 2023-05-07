Video Yaşam İzmir'de TCG Anadolu kuyruğu | Video
İzmir'de TCG Anadolu kuyruğu | Video

İzmir'de TCG Anadolu kuyruğu | Video

07.05.2023 | 16:20

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı TCG Anadolu’yu görmek isteyen binlerce İzmirli, bugün de uzun kuyruklar oluşturdu. Saatler süren bekleyişin ardından sıra kendisine gelen vatandaşlar, içeride gördükleriyle gurur duyduklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, 3 Mayıs tarihinden bu yana İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak gemiyi gezme fırsatı buldu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinden geçtikten sonra içeriye giren vatandaşlar, gurur duyduklarını söyledi.

"MAKET OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ"
Zühtiye Ocak ve Ahmet Ocak, "Kızılelma'mızı, İHA ve SİHA'mızı göreceğiz. Sabahın 8'inden beri bekliyoruz. Gurur duyuyoruz. İç ve dış düşmanlara karşı bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kimseye taviz vermeyeceğiz" dedi. Serhat Çelikok isimli vatandaş da "Milli değerlerimizi canlı canlı görmek istedik. Bazı insanlar maket olduğunu sanıyor. Biz de göstermek için fotoğraflarını çektik" diye konuştu.

"BU YAŞTA BUNLARI GÖRMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
Sezgin Sevi isimli vatandaş "İHA'ları, SİHA'ları, Altay tankını gördük. Çok sevindik, gurur duyduk. Allah görmeyenlere nasip etsin. Buraya Aydın Nazilli'den geldim, yorgunluğa değdi" derken, Yasemin Cellat ise "Herkesin emeğine sağlık. Çok duygulandım. 7 saat içeri girmek için bekledik. Gelmeyenler de neler yapıldığını görmek için gelmeli" ifadelerini kullandı. Mehmet Emre Yörükoğlu isimli şehit yakını da şunları söyledi: "Çok gururlandım. Kendi savaş gemimizi yaptık. Bayraktar, Kızılelma'yı görünce çok duygulandım. Bu yaşta bunları görmek çok güzel bir duygu. Bir şehit yakını olarak ileride çok daha iyilerini yapabileceğimize inanıyorum."

TCG Anadolu, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

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