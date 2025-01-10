İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video
İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 815 gram esrar maddesi, 35 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Günaltay Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından A.B isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda esrar yetiştiriciliğinde kullanılan fan, güç adaptörü, özel ısı ışıkları, termometre, alüminyum boru v.b birçok malzeme, saksılara ekili fazilette yaklaşık 90 cm uzunluğunda 35 kök hint keneviri, daralı ağırlığı 815 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 10.01.2025 | 16:27
04:22
Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot” | Video 10.01.2025 | 16:14
00:33
03:26
00:21
Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 tutuklama | Video 10.01.2025 | 15:02
04:25
Aksaray'da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video 10.01.2025 | 14:44
01:18
00:53
Yasa dışı bahis ve yedek parça operasyonu: 7 tutuklama | Video 10.01.2025 | 12:26
01:52
Pasinler'de tüp patlaması: “2’si ağır 4 yaralı | Video 10.01.2025 | 12:07
00:29
01:24
04:08
01:08
03:42
190 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi: 11 tutuklama | Video 10.01.2025 | 10:06
05:19
00:39
Ruhsatlı silah aldırıp karaborsada satan şüpheliler yakalandı | Video 10.01.2025 | 10:05
02:39
01:36
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kül oldu | Video 10.01.2025 | 09:30
00:41