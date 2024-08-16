İzmir’deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı: Bazı evler kül oldu | Video
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine sirayet etti. Ekipler, evlere sıçrayan yangına müdahale ederken bazı evler de yanarak kül oldu.
YANGININ SIÇRADIĞI EVLER KÜL OLDU
Öte yandan yangın, çevrede bulunan bazı evlere sıçradı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen yangının sıçradığı birkaç ev yanarak kül oldu. O anlar drone ile havadan görüntülendi. Can kaybının ise olmadığı belirtildi.
TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ
Henüz sebebi belirlenemeyen yangına; 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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