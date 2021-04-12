Kabine toplantısı için geri sayım: Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? | Video
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Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri istişare etmek üzere toplanıyor. Koronavirüs vaka sayısındaki artış sonrası, Ramazan ayı boyunca yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, tam kapnma gibi konular merak konusu oldu. Vatandaşlar, "kabine toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanlığı resmi programında kabine toplantısı tarihi ve günü belli oldu...