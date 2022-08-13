Kadıköy’de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı | Video

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Kadıköy’de bir kafede işletme sahibi olan 65 yaşlarındaki bir kişi tartışı eşini 5 el tabanca ile ateş ederek öldürdü. Cinayeti işleyen kişi olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
"BURADA ÇALIŞAN ARKADAŞ TAM POLİSİ ARAYACAĞI SIRADA İŞLETME SAHİBİ EŞİNİ VURMUŞ"
Derin Çınar Eke, "Biz köşede oturuyorduk, sonra kalktık buraya gelecektik. Tam gelirken silah sesi duyduk, ne oluyor derken insanlar kaçmaya başladı. Bazı insanlar mekanlara girerken bazıları kaçtı. Burada çalışan arkadaşlar söyledi, işletme sahibi karısını vurmuş. Burada garson olan arkadaşım var, tartışma çıktığında abi polisi mi arasak dediği sırada işletme sahibi karısını vurmuş" dedi