Kadir Şeker Türkiye’nin gündemine oturmuştu: "Yeniden cezaevine dönmeyecek!" | Video

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Covid-19 kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan Kadir Şeker (22), 15 Temmuz'da çıkan kanun kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek. Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, ''Covid-19 izni nedeniyle açık cezaevinde kalan hükümlülerimiz, 31Temmuz 2023 tarihine kadar izinliydi. Çıkan kanun kapsamında açık cezaevinde kalan ve süreleri 5 yıl ve aşağısı olanlar, artık yine açık cezaevine dönmeyecekler. Kadir Şeker de bu kanun kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek" dedi.