Kahramanmaraş’ta deprem anı kamerada | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 12.31'de meydana gelen depremin derinliği 5,81 km olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.