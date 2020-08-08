Video Yaşam Kahramanmaraş'ta görenleri şaşkına çeviren dev balıklar 150 kiloya kadar çıkıyor | Video

Kahramanmaraş'ta görenleri şaşkına çeviren dev balıklar 150 kiloya kadar çıkıyor | Video

Kahramanmaraş'ta görenleri şaşkına çeviren dev balıklar 150 kiloya kadar çıkıyor | Video
08.08.2020 | 16:50

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Kahramanmaraş'taki baraj göletlerinde tutulan yaklaşık bir buçuk metrelik yayın balıkları, satışa sunulduğu balıkçı esnafında vatandaşların ilgisini çekti. Soğuk sularda yetişen balıklardan olan yayın balıklarının ağırlıklarının yaklaşık 150 kilograma kadar çıkabildiği belirtiliyor.

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Kahramanmaraş sabit balık pazarındaki bir esnafta satışa sunulan yayın balıklarının her biri yaklaşık 80 kilogram gelirken, tanesi ise iki bin liradan satışa sunuldu. Dev balıkları gören çevredekiler, ellerine cep telefonu alarak fotoğraf çektirmek istedi.


Kentte balık üretim ve tüketiminin fazla olması insanların balığa olan ilgisini de artırdığını ifade eden balık pazarı esnaflarından İbrahim Sarı, "Soğuk sularda yetişen yayın balıklarıdır bunlar ve yaklaşık 150 kilograma kadar olabiliyor. Şuan burada sergilediğimiz balıkların kilogramı 25 lira ve ağırlıkları ise ortalama 80 kilogram. Buradaki baraj göletlerinde ve üretim tesislerinde çıkan balıklarımız esnaf olarak satıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illere gönderiyoruz" dedi.

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