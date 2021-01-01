Video Yaşam Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video

Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video

Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video
01.01.2021 | 15:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin'de çocuklarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan şahıs ardından kendini ateşe verdi | Video 01:41
Mersin'de çocuklarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan şahıs ardından kendini ateşe verdi | Video 01.01.2021 | 15:53
SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması Çocuklarını korumak... | video 02:38
SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması "Çocuklarını korumak..." | video 01.01.2021 | 15:49
Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı | Video 01:16
Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı | Video 01.01.2021 | 15:39
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video 03:02
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video 01.01.2021 | 15:43
Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video 01:33
Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video 01.01.2021 | 14:34
Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor | Video 03:45
Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor | Video 01.01.2021 | 14:33
Yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü... Eve yıldırım isabet etti | Video 00:30
Yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü... Eve yıldırım isabet etti | Video 01.01.2021 | 15:06
Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı’ ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar | Video 00:22
Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı’ ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar | Video 01.01.2021 | 15:05
Polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 03:00
Polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 01.01.2021 | 14:39
Acil tıp teknisyeninin hayatını kurtardığı adam vefat etti | Video 01:51
Acil tıp teknisyeninin hayatını kurtardığı adam vefat etti | Video 01.01.2021 | 14:47
Sakarya'da polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 03:00
Sakarya'da polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 01.01.2021 | 14:13
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video 03:00
Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video 01.01.2021 | 12:36
Aracın içine yaptığı gizli bölmeden silah çıktı | Video 00:46
Aracın içine yaptığı gizli bölmeden silah çıktı | Video 01.01.2021 | 12:34
Sancaktepe'de terasta havai fişek patlatan gençler facianın eşiğinden döndüler | Video 00:34
Sancaktepe'de terasta havai fişek patlatan gençler facianın eşiğinden döndüler | Video 01.01.2021 | 12:20
Yenikapı'da taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 02:35
Yenikapı'da taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 01.01.2021 | 12:19
SON DAKİKA! Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin gözleri ne durumda? Hastaneden CANLI YAYIN | Video 01:46
SON DAKİKA! Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin gözleri ne durumda? Hastaneden CANLI YAYIN | Video 01.01.2021 | 12:15
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta kan donduran olay! 4 çocuk annesi kadının cesedi... | Video 02:02
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta kan donduran olay! 4 çocuk annesi kadının cesedi... | Video 01.01.2021 | 12:08
İstanbul Yenikapı'ya taksici akını! Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video 08:14
İstanbul Yenikapı'ya taksici akını! Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video 01.01.2021 | 11:57
Sivas'ta geriatri bölümü sağlık çalışanları, yeni yılı koronavirüs halayı ile böyle kutladılar | Video 00:45
Sivas'ta geriatri bölümü sağlık çalışanları, yeni yılı koronavirüs halayı ile böyle kutladılar | Video 01.01.2021 | 11:56
Antalya'da sokakta yılbaşı kutlayan gençler, polisi görünce kaçtı | Video 01:45
Antalya'da sokakta yılbaşı kutlayan gençler, polisi görünce kaçtı | Video 01.01.2021 | 11:50

Ekim ve kasım aylarında koronavirüs vakalarının arttığı Kahramanmaraş'ta alınan tedbirlerden sonra vaka sayları düşüşe geçti. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, kentteki her 2 kişiden birinin hastalığı geçirdiğini belirtirken, aşı çalışması ile tedbirlerin devam etmesiyle birlikte vaka saylarının daha da düşeceğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Koronavirüsten olumsuz etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vaka artışı ekim ve kasım aylarında zirveyi gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artış gösteren 5 ilin arasında saydığı kentteki artışın en net göstergesi Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yoğunluk haritası oldu. 23 Ekim'de yüksek riski gösteren kırmızı renk haritada artmaya başlarken; 4 gün sonra 27 Ekim'de haritanın tamamına yakını kırmızı renge büründü.


HARİTA ESKİ HALİNE DÖNDÜ
Hem vaka sayısı hem de vaka artış hızının zirve yaptığı şehirde filyasyon ekiplerinin çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğü'nün kolluk kuvvetleriyle karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimleri sıklaştı. Bunun yanında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca açık alanda sigara içmenin yasaklanması başta olmak üzere bir dizi tedbirler de alındı. Bu tedbirlerin yanında hafta içi 21.00'den sona, hafta sonları ise 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte Kahramanmaraş'taki vaka sayları düşmeye başladı. Bu düşüş, HES haritasına da yansıdı ve 10 Aralık günü haritadaki kırmızı alan azalmaya, düşük riski gösteren mavi ve kırmız renkler, artmaya başladı. 1 Ocak 2021 itibariyle haritadaki kırmızı renk yok denecek kadar azaldı.


"YÜZDE 27'DEN YÜZDE 50'YE ÇIKTI"
Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, vaka saylarındaki düşüş nedeniyle rehavete kapılmayıp herkesin tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Pandemi sürecinde en fazla etkilenen şehirlerden biri Kahramanmaraş oldu. Özellikle ekim ve kasım aylarında PCR pozitif vaka sayıları pik yaptı, 4 haneli saylara çıktı. O dönemde Sağlık Bakanımız, Kahramanmaraş'taki tehlikeyle ilgili uyarı yapmıştı. Kahramanmaraş'ta çok yoğun çalışmalar yapıldı bu sayıların düşürülmesi için ve kısmen de başarılı oldu. O dönem de hastanelerimiz yoğunluk seviyesine ulaştı. Hastalarımızdan çok sıkıntı yaşayanlar oldu. Hem Covid hem de Covidin dışında hastalığı olanlar sıkıntı yaşadı. O dönemde hastalığı geçirme oranı yüzde 27'ydi. Biz, şu anda bu rakamın yüzde 50'ye ulaştığına inanıyoruz. Yani Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden 1'inin bu hastalığı geçirdiğini düşünüyoruz. Bu, yüksek bir oran. Tedbirlerin karşılığı HES haritasında da görülüyor, her taraf yeşile dönüşmeye başladı. Vaka sayılarımız şu an, 3 haneli saylara düştü. Ciddi anlamda azaldı. İnşallah bu azalma daha da devam edecektir".


"TÜM VATANDAŞLARIMIZA AŞI OLMALARINI ÖNERİYORUZ"
Koronavirüsle mücadelede bundan sonraki süreçte alınacak tedbirlerin önemli rol üstleneceğini kaydeden Tiyekli, "Aşı süreci, çok önemli. Aşılarımız da geldi. Tüm vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın tek çaresi aşıdır. Herkese de aşı olmayı tavsiye ediyoruz. Vaka sayısının azalması kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Her an tekrar bir patlama olabilir. İnşallah aşı çalışmasından sonra bir nebze de olsa rahatlama olacağını düşünüyoruz. Bu belanın, kökü kazınıncaya kadar tedbirlere uymak zorundayız. Maske takmak, temizliğe dikkat etmek ve sosyal mesafeyi korumak zorundayız" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA