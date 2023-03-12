Kahramanmaraş’ta ürküten görüntü! Fay kırığı böyle görüntülendi | Video
6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından Çardak mahallesi Berit dağındaki fay kırığı böyle görüntülendi.
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