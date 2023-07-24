Kahramanmaraş’ta yanan 15 hektar alan böyle görüntülendi | Video
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören bölge dron ile görüntülendi. Yangında 6 hektarı orman toplam da 15 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve çevre illerden gelen ekiplerin farklı noktalarda ise tedbir maksatlı bekletildiği öğrenildi.
Öteyandan geçici olarak bölgedeki 100'ün üzerindeki bağ evine girilmesine izin verilmediği belirtildi. Yanan alanlar da dron ile havadan da görüntülendi.
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