Kahramanmaraş’ta yanan 15 hektar alan böyle görüntülendi | Video 24.07.2023 | 14:51 Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören bölge dron ile görüntülendi. Yangında 6 hektarı orman toplam da 15 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, dün Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mevkii Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık arazide çıkmış, ihbar üzerine olay yerine gönderilen 5 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz ve 120 personelle müdahale etmişti. Çıkan yangında 6 hektarı ormanlık 15 hektarlık bağ-bahçe alanı yanmıştı. Bağ evlerinin sıklıkla bulunduğu alanlar bazı bağ evlerin zarar gördüğü belirtildi.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve çevre illerden gelen ekiplerin farklı noktalarda ise tedbir maksatlı bekletildiği öğrenildi.Öteyandan geçici olarak bölgedeki 100'ün üzerindeki bağ evine girilmesine izin verilmediği belirtildi. Yanan alanlar da dron ile havadan da görüntülendi.