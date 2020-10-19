Kaldırımda yürüyen aileden baba ve oğulun korkunç ölümü kamerada | Video
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Kaldırımda yürüyen aileden baba ve oğulun korkunç ölümü kamerada | Video 19.10.2020 | 11:49
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Son dakika! Bursa'da trafikte şoke eden görüntü | Video 19.10.2020 | 10:30
Konya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu baba Bünyamin Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eşmen Özkan'ın (5) öldüğü, eşi Sibel Özkan'ın (36) yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkıp hızla gelen aracın Özkan ailesi fertlerine çarpması yer alıyor.