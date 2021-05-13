Video Yaşam Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video

Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video

Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video
13.05.2021 | 12:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video 01:58
Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video 13.05.2021 | 12:14
Tekirdağ'da Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye bağışlayın diyen askerin vasiyetiyle cami yapıldı 05:05
Tekirdağ'da "Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye bağışlayın" diyen askerin vasiyetiyle cami yapıldı 13.05.2021 | 11:30
Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 03:12
Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 13.05.2021 | 11:37
Tavan delindi, 3 metreden zemine böyle düştü | Video 01:00
Tavan delindi, 3 metreden zemine böyle düştü | Video 13.05.2021 | 10:58
Avcılar’da bir çocuğa araba çarptı: kaza anı kamerada | Video 01:24
Avcılar’da bir çocuğa araba çarptı: kaza anı kamerada | Video 13.05.2021 | 10:25
Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu | Video 01:31
Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu | Video 13.05.2021 | 10:25
Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı | Video 04:03
Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı | Video 13.05.2021 | 10:12
İstanbul Kadıköy'de 100 TL'lik motosikleti 30 saniyede böyle çaldılar 02:30
İstanbul Kadıköy'de 100 TL'lik motosikleti 30 saniyede böyle çaldılar 13.05.2021 | 10:12
Boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi. Dehşet anları kamerada | Video 03:49
Boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi. Dehşet anları kamerada | Video 13.05.2021 | 09:40
SON DAKİKA: İstanbul Pendik'te metro inşaatındaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı! 09:15
SON DAKİKA: İstanbul Pendik'te metro inşaatındaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı! 13.05.2021 | 09:18
Çorum'da korku dolu anlar! 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı 01:53
Çorum'da korku dolu anlar! 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı 13.05.2021 | 09:16
Filistinlilere saldırıları protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdiler | Video 01:04
Filistinlilere saldırıları protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdiler | Video 13.05.2021 | 09:09
Laf atma kavgası meydan savaşına döndü, eline sopayı alan kavgaya koştu. Taşlı sopalı kavga kamerada | Video 03:46
Laf atma kavgası meydan savaşına döndü, eline sopayı alan kavgaya koştu. Taşlı sopalı kavga kamerada | Video 13.05.2021 | 08:26
Büyük Çamlıca Camii’nde korona virüs tedbirleriyle bayram namazı kılındı | Video 00:33
Büyük Çamlıca Camii’nde korona virüs tedbirleriyle bayram namazı kılındı | Video 13.05.2021 | 07:49
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:36
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.05.2021 | 07:49
1 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:36
1 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.05.2021 | 01:13
Nemrut’un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor | Video 02:36
Nemrut’un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor | Video 12.05.2021 | 23:25
Çanakkale Boğazı’ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı | Video 01:20
Çanakkale Boğazı’ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı | Video 12.05.2021 | 20:41
Pendik Kaynarca'da bulunan bir metro inşaatında patlama meydana geldi | Video 01:04
Pendik Kaynarca'da bulunan bir metro inşaatında patlama meydana geldi | Video 12.05.2021 | 20:24
Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz | Video 05:38
Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz | Video 12.05.2021 | 18:59

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa K.'nin (53) kullandığı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Uğur S.'nin (21) kullandığı motosikletin aniden şerit değiştirmesi sonucu çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur S.'yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Uğur S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise petrol ofisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA