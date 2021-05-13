Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video

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Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa K.'nin (53) kullandığı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Uğur S.'nin (21) kullandığı motosikletin aniden şerit değiştirmesi sonucu çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur S.'yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Uğur S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise petrol ofisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.