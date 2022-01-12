Video Yaşam Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu | Video
Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu | Video

Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu | Video

12.01.2022 | 08:24

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Burdur'da alkollü sürücü aracıyla birlikte kanala düştü. Sıkıştığı araçtan çıkamayan alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

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